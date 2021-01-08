أول تعليق رسمي على تلقي الملك سلمان لقاح كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد وزير الصحة السعودي، الدكتور رفيق بن فوزان الربيعة، أن الملك سلمان تلقى اللقاح حرص منه على الوقاية من هذا الفيروس"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وتابع أن "هذه المبادرة منه هي تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج".

ورفع وزير الصحة السعودي الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الذي أشار إلى أنه "قدم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن الغالي منذ بداية الجائحة وحتى الآن".

ونشرت وكالة الأنباء السعودية عبر موقعها الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو للعاهل السعودي وهو يتلقى الجرعة الأولى من اللقاخ ضد فيروس كورونا.

كما شاركت الوكالة صورا لملك السعودية أثناء تلقيه اللقاح.

يشار إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تلقى لقاح فيروس "كورونا" المستجد، الجمعة الماضية، ليتبعه العديد من الأمراء والمسؤولين السعوديين.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 97 إصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما يرفع إجمالي الحالات إلى 363582.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 أشخاص إثر الإصابة بـ "كوفيد 19"، وشفاء 171 حالة، ليصبح إجمالي الوفيات 6282، ومجموع حالات التعافي من المرض 355208.