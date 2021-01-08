نصرالله: حقيبة الزر النووي الأمريكي بيد مجنون يسمى ترامب

دبي - محمود عبدالرازق - وقال نصر الله في خطاب بثه تلفزيون المنار حسب مراسلتنا إن "حقيبة الزر النووي الأمريكي بيد مجنون يسمى ترامب"، مشيرا إلى أنه يدعو الله ليحمي العالم مما قد يفعله.

وأضاف أن الأحداث التي جرت في الولايات المتحدة مؤخرا خطيرة جدا وسيكون لها تداعيات على مستوى العالم، قائلا "الأحداث التي جرت في أمريكا مؤخرا خطيرة جدا وكبيرة جدا ولا يمكن تسخيفها أو تصغيرها مهما حاول البعض".

وتابع إن ما حدث "هو مشهد اعتاد الأمريكيون تطبيقه في دول أخرى، لكن ترامب نفذه في الولايات المتحدة".

وفي ملف تشكيل الحكومة شدد نصر الله على أن "حزب الله" لا يعطل تشكيل الحكومة بانتظار ذهاب ترامب، "وإذا كان البعض يعتقد أن تأخير الحكومة بإنتظار مفاوضات أمريكية إيرانية او بسبب حزب الله، فأنا اؤكد أن هذا الأمر ليس وارداً لأنه لا يوجد مفاوضات إيرانية أمريكية".

ودعا إلى تجاوز الإعتبارات الخارجية والتركيز على الجانب الداخلي في موضوع تشكيل الحكومة وبعد ذلك فالخارج سيتعاطى معها بشكل أو بآخر. لافتاً إلى أن الحكومة ضرورية لوضع البلد على الطريق الصحيح.

وأوضح نصر الله أن ملف إنفجار مرفأ بيروت قضية وطنية تهم كل لبنان ولا يجوز تحويلها الى قضية مناطقية أو مذهبية أو طائفية أو سياسية بأي شكل من الأشكال. متعهداً الإصرار على وصول هذا الملف إلى نهايته.

في غضون ذلك، وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب بـ"المختل" محذرة من إمكانية شنه ضربة نووية.

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وقالت بيلوسي في تصريحات صحفية نقلتها وكالة "رويترز"، "تحدثت مع الموظفين المسؤولين عن البيت الأبيض، بشأن الإجراءات الاحترازية، لمنع ترامب مع القيام بأعمال عدائية أو شن ضربة نووية".

وتابعت بقولها "الرئيس المختل لا يمكن أن يكون أكثر خطورة على البلاد من تلك الفترة".

وأردفت بقولها "تحدثت مع المسؤول الأمني، بشأن اتخاذ احتياطات لضمان عدم قيام ترامب بأي أعمال عدائية أو شنه ضربة نووية في الأسبوعين المتبقيين له في البيت الأبيض".

واستمرت بيلوسي بقولها "وضع هذا الرئيس المختل في ذلك المنصب قد يكون أمرا منتهى الخطورة، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية الشعب الأمريكي من هجومه غير المتوازن على بلدنا وديمقراطيتنا".

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، عملية اقتحام وأعمال شغب وتخريب للكونغرس الأمريكي، من طرف مؤيدي وأنصار دونالد ترامب، رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية ومحاولة منع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.