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الملك سلمان يتلقي لقاح كورونا... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت وكالة الأنباء عبر موقعها الرسمي على صفحته على موقع تويتر، مقطع فيديو للعاهل السعودي وهو يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس .

من جهته، قال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، "اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين، اللقاح حرصاً منه سلمه الله على الوقاية من هذا الفيروس، وهذه المبادرة منه - حفظه الله - هي تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج".

كما شكر بن فوزان الشربيعة خادم الحرمين الشريفين على كل الدعم، الذي قدمه لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم في المملكة منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 97 إصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما يرفع إجمالي الحالات إلى 363582.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 أشخاص إثر الإصابة بـ "كوفيد 19"، وشفاء 171 حالة، ليصبح إجمالي الوفيات 6282، ومجموع حالات التعافي من المرض 355208.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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