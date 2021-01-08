شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يقتل 8 من عناصر حركة الشباب الإرهابية في محافظة باي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن الجيش الصومالي، اليوم الجمعة، من قتل 8 عناصر من حركة الشباب المتطرفة من بينهم قائدها مختار نورو، المسؤول عن إرهاب المدنيين في دينصور، خلال عملية عسكرية نفذتها قوات الجيش بمحافظة باي جنوبي البلاد.



وأكد القائد في الجيش العميد أودوا يوسف راغي - وفقا وكالة الأنباء الوطنية الصومالية "صونا" - مقتل عدد من عناصر الميليشيا الإرهابية، مشيرا إلى أن العملية العسكرية تم تنفيذها عندما حاولت الميليشيا زعزعة الأمن في منطقة الدينصور.



وقد كثف الجيش الصومالي في الآونة الأخيرة من عملياته العسكرية الرامية إلى القضاء على فلول ميليشيات الشباب المتطرفة.