شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن عودة علاقاتها الكاملة مع قطر لما كانت عليها قبل 2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني، عن عودة العلاقات بين المملكة وقطر إلى ما كانت عليها قبل الأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو من عام 2017، وفق تصريحات نشرتها صحيفة الوطن البحرينية اليوم الجمعة.



وقال وزير الخارجية في لقاء صحفي، إنه خلال أسبوع من توقيع بيان العلا سيتم العمل به، وتوقف جميع الدعاوى، وكشف عن قيام الأطراف من خلال مباحثات ثنائية إنهاء الملفات الأمنية والسياسية وتنتهي الملفات خلال اسبوعين.

وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنتين للمتابعة وأخرى قانونية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، متابعا: أن البيان الختامي للقمة لأول مرة يوقع عليه قادة الدول وهو ما يجعله وثيقة من وثائق دول التعاون.

وذكر وزير الخارجية أن كل دولة ستناقش الملفات الخاصة بها من خلال حوار ثنائي وان الحوار الثنائي يهدف للعودة لما كنا عليه قبل ٢٠١٧ مع ضمان عدم تكرار ما حدث.