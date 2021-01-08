مصدر دبلوماسي مغربي يكشف تفاصيل مهمة بشأن افتتاح القنصلية الأمريكية في "الداخلة"

دبي - محمود عبدالرازق - وأضافت المصادر لـ"سبوتنيك" أن الافتتاح الرسمي للقنصلية الأمريكية في مدينة الداخلة لن يكون يوم الأحد، حيث سيتفقد الوفد الأمريكي المقر الخاص بالقنصلية على أن يحدد الافتتاح الرسمي في وقت لاحق.

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وبحسب المصدر سيشارك في المؤتمر آدم بوهلر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، حيث يزور الوفد الأمريكي مشاريع "سوسيو" الاقتصادية بالمنطقة، كما تحتضن القنصلية المكتب المحلي لمنظمة" Prosper Africa"، وهي منظمة أمريكية تأسست في 2018 وتضم 17 وكالة أمريكية، ويعد هذا المكتب هو الأول خارج الولايات المتحدة، حيث تحظى القنصلية بطابع اقتصادي يتعلق بالمنطقة الأفريقية.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية وقعت مع الولايات المتحدة اتفاقيات ذات طابع اقتصادي، تنص على استثمارات قدرها 5 مليار دولار.

وكانت وسائل إعلام مغربية قالت إن الجانب شينكر سيفتتح القنصلية الأمريكية بمدينة الداخلة يوم الأحد، إلا أن المصادر المطلعة أكدت أن الافتتاح الرسمي لم يحدد بعد.

من الجدير بالذكر أن الإعلان عن قرار فتح قنصلية أمريكية بالداخلة جرى يوم 10 ديسمبر الماضي/ كانون الأول، خلال اتصال هاتفي بين الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عقب اعتراف واشنطن بسيادة المغرب الكاملة على الأقاليم الجنوبية.

وتعد القنصلية الأمريكية رقم 20 التي تفتتح في مدينتي الداخلة والعيون، حيث افتتحت بعض الدول العربية والافريقية قنصلياتها في المدينتين خلال الأشهر الماضية.