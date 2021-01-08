بعد وصف الأمير بـ"المنتشي"... الإمارات تعلق على تقرير أغضب الكويت

دبي - محمود عبدالرازق - وكانت الخارجية الكويتية قد أصدرت بيانا استهجنت فيه تقرير نشرته صحيفة "العرب" الإماراتية، ووصفته بأنه تضمن إساءات لدولة الكويت ورموزها.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن مصدر في الخارجية الكويتية قوله إن الوزارة تواصلت فورا مع الأشقاء في الخارجية الإماراتية، وأعربت لهم عن استيائها ورفضها للعبارات الواردة في تلك الجريدة، والتي تمثل إساءة للكويت ورموزها، بحسب قول المصدر.

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وقالت الخارجية الكويتية إن مسؤولي الخارجية الإماراتية أعربوا عن رفضهم القاطع، لأي إساءة لتلك العلاقات أو لرموز دولة الكويت، الذين يحظون درجات تقدير واحترام واعتزاز بالعلاقات الأخوية، التي تربط البلدين.

وأشارت الخارجية الكويتية إلى أنه لن يكون مقبولا أو مسموحا أن يساء لمقام الرموز الكويتية السامي.

ولفت المسؤولون الإماراتيون إلى أنهم يؤكدون هذا الموقف بمذكرة رسمية مرسلة إلى الخارجية الكويتية، والتي تعبر عن تقدير الإمارات لرموز الكويت.

وكانت صحيفة "العرب" قد نشرت تقريرا تطرقت فيه إلى أن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، يعاني حاليا من أزمة داخلية.

ووصفت الصحيفة في تقريرها أمير الكويت بأنه "منتشي" حاليا بنجاح وساطته بين قطر ودول المقاطعة السعودية والبحرين والإمارات ومصر، ونجاح إنهائه للأزمة الخليجية.

وتطرقت إلى أن الحكومة الكويتية على وشك تقديم استقالتها، بسبب تفاقم الأزمات الداخلية في الكويت، بحسب قولها.