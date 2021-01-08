شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تمرينات جوية مشتركة بين القوات السعودية والقاذفات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت القوات الجوية السعودية، تمرينا مشتركا مع القاذفات الاستراتيجية الأمريكية، اليوم الجمعة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية واس.

وقالت الوكالة: أتمت القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية اليوم تمريناً ثنائياً، شاركت فيه مقاتلات (ف-15 إس أي) السعودية، والقاذفات الاستراتيجية (بي-52) ومقاتلات (ف-16) التابعة للقوات الجوية الأمريكية.

وأضافت: يبرز هذا التمرين القدرات والإمكانات المشتركة، ويساهم في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي، ويعد استمراراً للتعاون المشترك بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.



القاذفات الاستراتيجية الأمريكية



القاذفات الأمريكية والمقاتلات السعودية



المقاتلات السعودية