شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني على التوالى لبنان يطبق إجراءات الإغلاق الكامل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لليوم الثاني على التوالي، دخلت لبنان في الإغلاق الكامل الذي بدأ الخميس، ويستمر حتى الأول من شهر فبراير المقبل، بعد توقيع الرئيس اللبناني ميشال عون على الموافقة الاستثنائية بالإغلاق

ويأتي الإغلاق الكامل في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا في البلاد، وذلك بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المكلفة متابعة فيروس كورونا.

من جانبها كثفت قوى الأمن الداخلي من تدابيرها الأمنية في مدينة صيدا وجوارها لليوم الثاني على التوالي تطبيقا لقرار وزير الداخلية والبلديات وتوصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية بهدف رصد مدى الالتزام بمقررات التعبئة العامة سواء بما يتعلق بوسائل الانتقال وفق نظام "المفرد مجوز"

أو فيما يتعلق بارتداء الكمامات الواقية ومنع الاكتظاظ، أو لجهة اقفال المؤسسات غير المستثناة، والمحافظة على شروط الوقاية والسلامة العامة ودوام العمل المحدد في المستثنى منها، أو لجهة الالتزام بمواعيد حظر التجول مساء واستئنافه صباحا .



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