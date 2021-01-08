شكرا لقرائتكم خبر عن الخزانة الأمريكية تدرج مستشار الأمن القومي العراقي السابق على قوائم العقوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، مستشار الأمن القومي العراقي السابق فالح الفياض على قائمة العقوبات لصلته بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وفق بيان الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان: فالح الفياض كان جزءا من خلية ازمة تتألف أساسا من قادة ميليشيات الحشد الشعبي التي تشكلت في نهاية 2019 لقمع الاحتجاجات العراقية بدعم من فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني كما تواصل اغتيال الناشطين العراقيين.

وأوضحت وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، أن فالح الفياض وغيره من المتشددين والسياسيين المتحالفين مع طهران "وجهوا وأشرفوا على قتل المتظاهرين العراقيين السلميين" ويشنون "حملة عنيفة على الديمقراطية العراقية والمجتمع المدني".