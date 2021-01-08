شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الكويت اليوم تسجيل 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 153473 حالة، في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتها بالفيروس ليصبح مجموع عدد حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 940 حالة.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي ، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 54 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 4050 حالة.



وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 244 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 148483 حالة.