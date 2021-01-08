إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص المطاطي في مواجهات شرق رام الله

دبي - محمود عبدالرازق - رام الله - سبوتنيك. وأبلغت الصحة الفلسطينية، عن: "إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص المطاطي في المواجهات الدائرة على مدخل قرية المغير شرق مدينة رام الله".

وأضافت الصحة: "أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع جراء قمع قوات الاحتلال تظاهرات سلمية إنطلاق في عدد من مناطق الضفة الغربية ".

يذكر أن مئات الفلسطينيين تظاهروا مساء اليوم الجمعة رفضا للاستيطان والمخططات الإسرائيلية حيث وجهت حركة فتح دعوة للفلسطينيين للخروج والتظاهر في عدد من المناطق التي يهددها خطر مصادرة الأراضي في وقت قابل فيه الجيش الإسرائيلي التظاهرات السليمة بالقمع المفرط.