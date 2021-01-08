عبر تطبيق "توكلنا"... وزير الصحة السعودي يطلق خدمة الجواز الصحي

دبي - محمود عبدالرازق - وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشرت الوزارة فيديو لإعلان الوزير السعودي عن إطلاق الخدمة عبر التطبيق الالكتروني.

وبحسب صحيفة سبق السعودية فإن الوزارة تعاونت مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تهدف إلى التأكد من أن الشخص قد أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح فيروس كورونا، وأصبح "محصّناً" ضده.

وكان وزير الصحة السعودي قد تلقى أمس الخميس الجرعة الثانية من لقاح كورونا في مركز لقاحات كورونا في الرياض، وذلك ضمن خطة اللقاحات التي تنفذها وزارة الصحة.

وطالب الوزير السعودي جميع أفراد المجتمع بالتقيد بالتدابير الوقائية والحرص على لبس الكمامة والمبادرة بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا، مؤكداً أن العمل جارٍ لافتتاح المزيد من مراكز لقاحات لتشمل كافة مناطق المملكة.

من جانبه قال د. عبدالله بن شرف الغامدي مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، إن المملكة من أوائل الدول التي أطلقت "الجواز الصحي" مشيرا إلى أنها خدمة وفرتها "سدايا" دعماً للجهات الحكومية للاستفادة منها في تحقيق أهدافها نحو خدمة المستفيدين من خدماتها.