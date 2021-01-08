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السعودية تسمح لمواطنيها بالسفر وترفع تعليق الرحلات الدولية في آخر مارس

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دبي - محمود عبدالرازق - وصرح مصدر بوزارة الداخلية إنه سيتم ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 31 مارس المقبل السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، وكذلك فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، بحسب وكالة الانباء السعودية (واس).

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن سيكون تنفيذ ما ورد أعلاه وفقا للإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس "" المستجد في المملكة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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