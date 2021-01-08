شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى يعلن تفكيك قنبلة بولاية بومرداس شمالى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الجمعة، عن تفكيك قنبلة عثر عليها بولاية بومرداس، شمالى البلاد، وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم إنه "في إطار مكافحة الإرهاب، وأثناء القيام بدورية بمنطقة زموري، بولاية بومرداس بالناحية العسكرية الأولى، تمكنت قوات الجيش اليوم الجمعة من اكتشاف قنبلة تقليدية الصنع ، حيث تدخلت على الفور فرقة من الأجهزة المختصة بالجيش لتفكيك القنبلة وإبطال مفعولها".