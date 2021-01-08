الدفاع الروسية ترصد 23 انتهاكا للهدنة فى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية - التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا رصد 23 انتهاكا للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظات إدلب (11) وحلب (1) واللاذقية (10) وحماة (1).

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم /الجمعة/ - أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة أعلن بدوره عن رصد 13 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الساعات الأخير.



وأضاف البيان أن الجانب الروسي في اللجنة لم يتأكد من هذه الانتهاكات، التي أعلن عنها الجانب التركي.

وأوضح بيان الدفاع الروسية أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ خلال الــ 24 ساعة الأخيرة عمليتين إنسانيتين، تم من خلالهما إيصال 250 سلة غذاء بوزن إجمالي 1.2125 طن إلى قرية جب غبشة بمحافظة حلب، و250 سلة غذائية بوزن إجمالي 1.2125 طن إلى قرية هشام بمحافظة دير الزور.