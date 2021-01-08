شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس السيادة السودانى يتوجه إلى إريتريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، صباح اليوم الجمعة، إلى دولة إريتريا في زيارة تستغرق يوما واحدا ، ويرافق النائب الأول لرئيس مجلس السيادة وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق الركن جمال عبد المجيد.