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نائب رئيس مجلس السيادة السودانى يتوجه إلى إريتريا

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القاهرة - سامية سيد - توجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، صباح اليوم الجمعة، إلى دولة إريتريا في زيارة تستغرق يوما واحدا ، ويرافق النائب الأول لرئيس مجلس السيادة وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق الركن جمال عبد المجيد.

وكان في وداع دقلو بمطار الخرطوم، الفريق الركن مهندس ابراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالى، والفريق الركن محمد الغالي علي يوسف الأمين العام للمجلس.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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