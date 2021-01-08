الخطوط الجوية القطرية: استئناف عدد من الرحلات عبر المجال الجوي السعودي

دبي - محمود عبدالرازق - وفي تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت الشركة: "بدأت الخطوط الجوية القطرية بإعادة تشغيل عدد من رحلاتها عبر الأجواء السعودية، مع تشغيل أول رحلة مُجدولة "كيو آر 1365" من الدوحة إلى جوهانسبورغ عند الساعة 20.45 مساء الخميس، 7 يناير".

يشار إلى أن السعودية كانت قد أعلنت في قمة "العلا"، الثلاثاء الماضي، عن انفراجة لإنهاء الأزمة الخليجية.

وقال وزير الخارجية السعودي إن الرياض وحلفاءها سيعيدون كل العلاقات التي قطعت مع الدوحة منذ منتصف عام 2017.

جدير بالذكر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كان قد افتتح أعمال القمة الخليجية الـ41 في مدينة العلا السعودية، مستهلا كلمته بالقول: "تواجهنا تحديات لمواجهة السلوك الإيراني التخريبي".

وأشاد الأمير محمد بن سلمان بالدورين، الكويتي والأمريكي، لرأب الصدع بين دول المنطقة، مؤكدا على دور القمة في "تعزيز أواصر الأخوة".

من جهته، قال أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح: إن "المشاركين اتفقوا على توقيع بيان العلا في هذه القمة".

وأضاف "نهنئ الجميع بما تحقق من إنجاز تاريخي في قمة العلا. نسعى لدعم العمل الخليجي والعربي المشترك"، مشيرا إلى أن "إعلان اليوم سيسمى اتفاق التضامن".