شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 113 ألفًا و415 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية، شفاء 113 ألفًا و415 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، من بين العدد الإجمالى للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء فى تونس والذى يبلغ 152 ألفًا و254 إصابة.

وأوضحت الوزارة - فى بيان أن العدد الإجمالى للمصابين الذين تم التكفل بهم فى المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 7 آلاف و364 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 352 حالة، إلى جانب 127 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، فى وقت سابق اليوم، تسجيل 48 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات إلى 5 آلاف 52 حالة، فيما سجلت 2373 إصابة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 152 ألفًا و254 حالة.