اليمن... جريح بإنفجار عبوة ناسفة شمالي عدن

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وأكد المصدر أن الانفجار، الذي هز العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، مساء الخميس، أسفر عن إصابة شخص وإلحاق أضرار مادية.

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يأتي ذلك غداة إصابة قائد شرطة الدرين في مديرية المنصورة شمال عدن، العقيد محمد قائد عقيبة، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في أثناء مروره ونجله في المديرية.

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن، إجراءات أمنية مشددة منذ وصول الحكومة الجديدة، الأسبوع الماضي، لممارسة مهامها منها.

وفي 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أسفر هجوم استهدف مطار عدن الدولي فور وصول الحكومة الشرعية إلى مدرجه، عن مقتل 27 شخصا وإصابة 108 آخرين بينهم عمال إغاثة دوليون وإعلاميين، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية واسعة.

وتتهم الحكومة الشرعية، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) باستهدافها في لحظة وصولها إلى مطار عدن بصواريخ باليستية.