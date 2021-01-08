شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: لا أنباء عن وقوع إصابات فى انفجار حى المنصورة بعدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة سكاى نيوز، في خبر عاجل لها منذ قليل، أنه لا أنباء عن وقوع إصابات في انفجار حي المنصورة بعدن.

وفى وقت سابق أفادت وكالة الأنباء رويترزعن سماع دوى انفجار ضخم فى مدينة عدن اليمنية، ولم تفد الوكالة عن أى تفاصيل أخرى.

وقال مارتن جريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن، إن هجوم عدن كارثي وقد يؤدي لانعدام الثقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف المبعوث الأممي إلى اليمن: نأمل أن يؤدي وصول الحكومة لعدن بداية التعافي.