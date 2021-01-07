تحذير افريقي من موجة ثانية لكورونا ستكون "الأشد ضراوة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

وصف رئيس وكالة المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الموجة الثانية من وباء كورونا في أفريقيا بأنها الـ "أكثر شراسة" مقارنة مع الموجة الأولى.



وقال جون نكينغاسونغ "إن الحالات التي تسجل يوميا الآن فاقت 30 ألفا مقارنة بـ 18 ألفا في منتصف يوليو الماضي، وإن إجمالي الإصابات في القارة قد اقترب من 3 ملايين حالة".

وعزا المسؤول الصحي في أفريقيا الأسباب إلى عدم التزام المواطنين بإجراءات السلامة، بما فيها لبس الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعي، حاثاً الحكومات الأفريقية على المزيد من التوعية بالتدابير الوقائية ودعم وسائل تنفيذها.