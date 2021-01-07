كم تستمر المناعة ضد فيروس كورونا بعد الإصابة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

توصلت دراسة إلى أن المناعة ضد عدوى فيروس كورونا تستمر 8 أشهر على الأقل بعد الشفاء من المرض. ونقل موقع «سي إن إن» عن باحثين قولهم، الأربعاء، إن مناعة الناس ضد فيروس كورونا تستمر ثمانية أشهر على الأقل، بعد تعافيهم من العدوى. وأظهرت دراسة أجريت على 188 شخصاً تعافوا من عدوى «كوفيد 19» أن لديهم حماية مناعية واسعة بعد أشهر، ليس فقط من خلال الأجسام المضادة، ولكن أيضاً من خلال أنواع عدة من الخلايا المناعية التي يجمعها الجسم بعد الإصابة.



وأوضح الباحثون في تقرير نُشر في مجلة «Science»: «تُظهر بياناتنا أن الذاكرة المناعية في ثلاث أجزاء مناعية على الأقل كانت قابلة للقياس لدى حوالي 95% من الأشخاص بين خمسة وثمانية أشهر بعد ظهور الأعراض، ما يشير إلى أن المناعة الدائمة ضد مرضكوفيد 19 الثانوي هو احتمال لدى معظم الأفراد».

وبينما كانت هناك مخاوف من تلاشي استجابة الجسم المضاد، عملت الدكتورة جينيفر دان من معهد لا جولا لعلم المناعة وجامعة كاليفورنيا في سان دييغو مع فريقها لمعرفة مدى تأثر الاستجابات المناعية للناجين من «كوفيد 19»، موضحة أنهم وجدوا العكس تماماً.

ووجدت دان وفريقها أن أجسام الأشخاص كانت تنتج أجساماً مضادة وخلايا ذاكرة «B» وخلايا «CD8 T»وخلايا «CD4 T» لمدة ثمانية أشهر بعد إصابة الأشخاص بالمرض.

وأشار الباحثون إلى أنه رغم وجود تقارير عن إصابة أشخاص مرتين بفيروس كورونا، فإنهم أوضحوا أن الدراسات الكبيرة أظهرت أنه في حالة حدوث هذه الحالة، فإنها نادرة.