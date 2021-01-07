خارجية السودان عن اتفاق التطبيع: يرمي إلى التسامح والتعايش بين الشعوب والأديان

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "سونا" السودانية ما جاء في بيان الخارجية السودانية، حيث قال البيان:

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"ترحب وزارة الخارجية بتوقيع السودان، في السادس من يناير 2021م، مع الولايات المتحدة إعلان اتفاقيات إبراهام، والتي ترمي إلى ترسيخ قيم التسامح والحوار والتعايش بين الشعوب والأديان في منطقة الشرق الأوسط والعالم، بما يمكن لثقافة السلام، ولتوجيه الموارد والجهود لخدمة المصالح المباشرة للأفراد في المجتمعات المعنية".

وأضاف البيان: "إن السودان يؤمن بالقيم الإيجابية التي يتضمنها الإعلان، ويستشعر مسؤوليته التضامنية لإقرار الأوضاع في العالم وبسط السلام ودفع ازدهار الحياة للإنسان في كل الشعوب. ويؤسس السودان جهوده في هذا الإطار على العناية بإنسانه، حلاً للمشكلات وفتحاً لفرص التطور والنمو، وعوناً لتحقيق كامل إمكاناته".

وختم البيان: "وفيما هو يعنى بهذه المسؤولية المباشرة، فإن السودان يمد يده للتعاون المشترك مع الدول والشعوب، وينفتح للحوار بين الأديان من أجل إشاعة السلام وإقامة صرح الكرامة الإنسانية".