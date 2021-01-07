الدفاع الجزائرية تكشف مخابئ للأسلحة والذخيرة ومعدات تفجير شمال شرقى البلاد

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم /الخميس/ كشف مخابئ للأسلحة والذخيرة ومعدات تفجير بولاية تيزي وزو، شمال شرقي البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية فى بيان اليوم أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات عقب إلقاء القبض على الإرهابي الخطير المسمى رزقان أحسن المدعو "أبو الدحداح" بالقرب من بلدية العنصر بولاية جيجل (شمال شرق) كشفت وحدات الجيش اليوم إثر عمليات بحث وتمشيط على مستوى مناطق جبل آزان وتباولات والشعرة بولاية تيزي وزو، مخابئ للأسلحة والذخيرة.



وأضاف البيان أن المخابئ تحتوي على منظومة صواريخ مضادة للطائرات من نوع ستريلا M2، وصاروخ من نوع ستريلا M2، ومدفع هاون عيار 60 ميليمتر، 4 بنادق آلية من نوع كلاشنيكوف، و10 قذائف هاون عيار 60 ملم، و4 قذائف خاصة بالقاذف الصاروخي RPG-7 و5 بطاريات خاصة بمنظومة صواريخ مضادة للطائرات ستريلا 2M".

وأوضح البيان أن المخابئ تحتوي على 5 قنابل وحزام ناسف و5 خزن ذخيرة، و5 هياكل صواريخ هاون عيار 60 ملم، و39 هاتف محمول مجهز بقنابل، و304 طلقات من مختلف العيارات، ونظارة ميدان، و4 كمبيوترات محمولة، بالإضافة إلى معدات تفجير وملابس ومواد غذائية وأدوية وأغراض أخرى.



وأكد البيان أن هذه العملية النوعية التي تضاف إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا، تؤكد من جديد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش على تطهير البلاد من آفة الإرهاب ونشر الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الجزائر.