شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تعلن افتتاح القنصلية العامة للولايات المتحدة بمدينة الداخلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوردت وسائل إعلام مغربية الليلة أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفتح قنصلية عامة لها فى مدينة الداخلة، يوم الأحد المقبل، يذكر أن الإعلان عن قرار فتح قنصلية أمريكية بالداخلة أقر - فى 10 ديسمبر الماضي - عقب اتصال هاتفى بين الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد اعتراف واشنطن بسيادة المغرب الكاملة على الأقاليم الجنوبية.