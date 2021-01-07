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المغرب تعلن افتتاح القنصلية العامة للولايات المتحدة بمدينة الداخلة

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القاهرة - سامية سيد - أوردت وسائل إعلام مغربية الليلة أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفتح قنصلية عامة لها فى مدينة الداخلة، يوم الأحد المقبل، يذكر أن الإعلان عن قرار فتح قنصلية أمريكية بالداخلة أقر - فى 10 ديسمبر الماضي - عقب اتصال هاتفى بين الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد اعتراف واشنطن بسيادة المغرب الكاملة على الأقاليم الجنوبية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن - الشهر الماضي - بدء عملية فتح قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة، مع التدشين الفوري لـ"مكتب ذي حضور افتراضي".

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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