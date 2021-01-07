شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة المغربية تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الحكومة المغربية اليوم، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد، لمدة شهر إضافي، وذلك حتى 10 فبراير المقبل؛ لمواجهة تفشي جائحة كورونا، وقال الناطق الرسمى باسم الحكومة سعيد امزازى - في تصريح نقلته وكالة الأنباء المغربية - إن الحكومة اتخذت هذا القرار في اجتماعها اليوم، حرصا على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدى لانتشار الجائحة.