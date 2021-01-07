شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التونسية تعلن القبض على إرهابى خطير يتبع تنظيم القاعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن القبض على إرهابى "خطير جدا" يتبع لتنظيم القاعدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، إلقاء القبض على سيدة فى ولاية بنزرت للاشتباه فى انتمائها إلى تنظيم إرهابى.

وأوضحت الداخلية التونسية -فى بيان الأربعاء- أن السيدة المشتبه بها صادر فى شأنها حكم بالسجن لمدة 13 سنة، وبمراجعتها أذنت النيابة العامة بالتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى شأنها.