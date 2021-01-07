شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. طائرة بدون طيار تقتل 4 عناصر من الحشد الشعبى أثناء محاولتهم دخول سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، إن أربعة عناصر من ميليشيا "الحشد الشعبي" العراقي قتلوا جراء استهداف جوي أثناء محاولتهم دخول الأراضى السورية قرب مدينة البوكمال، وأفاد المرصد في بيان لها أوردته قناة " الحرة الأمريكية" مساء اليوم / الخميس/، بأن طائرة بدون طيار استهدفت سيارة للحشد أثناء دخولها الأراضي السورية من أحد المعابر غير الرسمية على الحدود مع العراق، قرب مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي.