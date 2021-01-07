شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يحظر التعامل مع 8 تطبيقات برمجيات صيني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يحظر التعامل مع 8 تطبيقات برمجيات صينية، بما فيها Alipayالتابع لشركة Ant Group التابعة للملياردير الصيني جاك ما، بحسب "روسيا اليوم".



وفي أسابيعها الأخيرة قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه في 20 يناير، صعدت إدارة الرئيس دونالد ترامب من موقفها الصارم تجاه الصين.

وشهدت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم توترا متزايدا وسط سلسلة من النزاعات حول قضايا من بينها التجارة وحقوق الإنسان.

وأدرجت وزارة التجارة الأمريكية عشرات الشركات الصينية إلى قائمتها السوداء التجارية في ديسمبر، متهمة بكين باستغلال شركاتها لتسخير مصادر التكنولوجيا المدنية للأغراض العسكرية.