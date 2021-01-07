شركة آبل تقترب من إطلاق أول جهاز لها لنظارات الواقع المعزز (AR)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

يبدو أن شركة آبل اقتربت من إطلاق أول جهاز لها لنظارات الواقع المعزز (AR)، ومن المتوقع أن يطلق عليه اسم "نظارات آبل".



بحسب تسريبات من محلل آبل، مينغ تشي كو، فإن آبل تنوي إطلاق جهاز الواقع المعزز هذا العام.

من المعروف أن شركة آبل تعمل على نظارات الواقع المعزز منذ سنوات. يرى الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك أن تقنية الواقع المعزز، وهي تقنية تجمع بين رؤية العالم الحقيقي والعناصر التي يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر، هي الإنجاز الكبير التالي في مجال التكنولوجيا. لكن السؤال هو، متى ستكون آبل جاهزة مع نظارات الواقع المعزز؟

وفقًا للمعلومات، كان من المتوقع أن تُطلق شركة آبل أول سماعة رأس للواقع المعزز في عام 2021، تليها نظارة الواقع المعزز في عام 2023. غير أن المحللين يتوقعون أن تطلق الشركة النظارات في وقت ما من هذا العام.

يشاع أن النظارات تتميز بإمكانيات AR و VR وأنها ستكون الأكثر تعقيدًا، وستكون على غرار النظارات الشمسية المتطورة.

وبحسب المعلومات فإن نظارات آبل ستعمل بنظام "rOS" وهو نظام تشغيل جديد مصمم خصيصاً لسماعات الرأس. ويُعتقد أن النظارات ستركز على الألعاب ومشاهدة الفيديو والاجتماع الافتراضي.

ستستخدم النظارات نظام استشعار جديد ثلاثي الأبعاد، وهو إصدار أكثر تقدمًا من FaceID المستخدم في أجهزة آيفون وآيباد الحالية.

ويعتقد العديد من المطلعين على التكنولوجيا والمحللين أن نظارات الواقع المعزز (AR) ستحل محل الهواتف الذكية في السنوات العشر القادمة. وتعمل آبل، جنبًا إلى جنب مع شركات التكنولوجيا الأخرى، على مشاريع نظارات واقع معزز سرية. وسيعتمد الجيل الأول من نظارات آبل على معالج آيفون.

وعلى الرغم من أن شركة آبل أطلقت العديد من المنتجات في 2020، على الرغم من الوباء، إلا أنها تنوي الاستمرار في هذا الزخم هذا العام، حيث من المتوقع أن تطلق العديد من المنتجات بما في ذلك AirTags وAirPods الجديدة والمزيد من أجهزة Apple Silicon Macs و آيباد برو وأجهزة ماك بوك المزودة بشاشاتLED صغيرة، وفق ما أوردت صحيفة "إنديان إكسبرس"