تطبيق واتسآب يتوقف على كافة الهواتف .. إلا بشرط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات أن الصفحة التي تظهر لمستخدمي واتسآب حالياً هي عبارة عن تحديث للشروط الخاصة لسياسة الخصوصية التي تنظم عمل التطبيق ويتوجب الموافقة عليها لمن يرغب في الاستمرار باستخدام التطبيق.



وأوضحت واتسآب أنه في حال لم يجر الرد بالموافقة لن يستطيع المستخدم بعد يوم 8 فبراير المقبل، استخدام التطبيق.

وتسعى التطبيقات الإلكترونية على مستوى العالم لتطوير خدماتها، وفي هذا الإطار فرض واتسآب أمراً جديداً على مستخدميه.

وبدأ واتسآب طلب موافقة مستخدميه على شروط وسياسة الخصوصية الجديدة التي جرى تحديثها لهذا العام.

وتظهر رسالة هذه الأيام من واتسآب بمجرد فتح التطبيق عن تحديث الشروط وسياسة الخصوصية.

وتنص الصورة التي تظهر للمستخدم عند فتحه التطبيق بـ: "تطبيق واتسآب يقوم بتحديث شروطه وسياسة خصوصيته".

وتتضمن التحديثات الرئيسية مزيداً من المعلومات بشأن خدمة واتسآب، وكيف يمكن للأعمال التجارية استخدام الخدمات المضافة على فيسبوك لتخزين وإدارة محادثات واتساب الخاصة بهم.

كما تنص الرسالة أيضا على كيفية المشاركة مع فيسبوك لتقديم عملية التكامل عبر منتجات شركة فيسبوك.

وتنتهي الرسالة بأنه بالضغط على الموافقة ذلك يعني أن المستخدم تقبل الشروط وسياسية الخصوصية الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ في 8 فبراير 2021.

وبعد ذلك التاريخ، ستحتاج للموافقة حتى تستطيع استخدام تطبيق واتساب.

كما يمكن زيارة help center إذا كان الشخص يفضل حذف حسابه أو للتعرف على معلومات أكثر.

وجدير بالذكر أنه سبق وكشفت صفحة دعم واتساب، عن أن هناك أنظمة لإصدارات معينة لن يتمكنوا من تشغيل واتساب أو الاستمتاع بكل مميزاته مع التحديث الجديد وهم « Android 4.0.3» و«iOS 9»، وسيفقد أصحابها الخدمة ولا يوجد حل سوى تغيير الهاتف والاستغناء عن القديم.

والهواتف التي لن يعمل عليها تطبيق واتساب هي كل إصدارات آيفون حتى «iPhone 4»، وهو ما يعني أن هواتف «iPhone 4S، iPhone 5، iPhone 5S، و iPhone 6، iPhone 6S» في حاجة لتحديث نظام التشغيل إلى «iOS 9».

كما لن يعمل واتساب على كل من « HTC Desire»، و« LG Optimus Black»، و «Motorola Droid Razr »، و «Samsung Galaxy S2».