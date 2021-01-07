نتنياهو يشكر ترامب لاتباعه سياسة "الضغط الأقصى" على إيران

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء تقديم نتنياهو الشكر للإدارة الأمريكية، خلال لقائه، ظهر اليوم الخميس، بوزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، بعد زيارته التاريخية للسودان، وتوقيعه على اتفاق السلام بين تل أبيب والخرطوم، معتبر أنه حدث تاريخي بامتياز.

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الخميس، أكد من خلاله أن الإدارة الأمريكية أحدثت تغييرا حقيقيا وانفراجات كثيرة من خلال المساعي التي بذلتها من أجل ضم الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمغرب والسودان إلى دائرة السلام.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي:

لا يساورني الشك بأن العديد من الدول العربية والإسلامية الإضافية ستحذو حذوها لتنضم إليها.

وشدد نتنياهو على أن ترامب قد اتبع سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، بعدما لعبت وزارة الخزانة الأمريكية دورا مهما في فرض عقوبات على النظام الإيراني وتطبيقها، داعيا الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إلى الاستمرار في هذا النهج، ومنع إيران من امتلاك ترسانة نووية.