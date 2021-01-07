وزير الإعلام اليمني يدين هجوم "الحوثيين" على إحدى قرى تعز ويعتبره "جريمة حرب"

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال الإرياني عبر حسابه على "تويتر" اليوم "ندين ونستنكر بأشد العبارات الحملة الهمجية لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، على أهالي قرية الحَيمة بمديرية التعزية في محافظة تعز، وقصفها منازل ومزارع المواطنين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، والذي خلف قتلى وجرحى بين النساء والأطفال لم تتضح حصيلتهم بعد".

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وأضاف "ما يقوم به الحوثيون من قتل وتنكيل بالمدنيين في قرية الحيمة وقصف منازلهم ونهب ممتلكاتهم بعد حملتين عسكريتين، وفرض حصار غاشم على المنطقة منذ 3 أعوام، يمثل جريمة حرب وعقابا جماعياً على أبناء المنطقة الذين رفضوا الانصياع لمحاولات إذلالهم وتركيعهم".

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث، بـ "إدانة هذه الأعمال الإرهابية، والضغط على الحوثيين لوقف عدوانهم على قرية الحيمة ورفع الحصار المفروض عليها والإفراج الفوري عن كافة المختطفين من أبناء المنطقة"، على حد تعبيره.

وتتعرض مناطق وأحياء سكنية في تعز، بين الحين والآخر، إلى قصف يوقع ضحايا، يُحمّل الجيشُ اليمني، جماعةَ الحوثيين مسؤوليته.

وبالأمس اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بشن "قصف أوقع 13 شخصاً بين قتيل وجريح، في قرية الحَيمة الواقعة تحت سيطرتهم في مديرية التَعزية شرقي تعز، بعد حصارها بآليات عسكرية وعربات مدرعة ودبابة".

وتتقاسم القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، السيطرة على مدينة تعز وريفها، وتدور مواجهات متقطعة بين الجانبين في مناطق التماس، تسفر غالباً عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.