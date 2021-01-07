وفق القانون العراقي... عقوبة تصل للإعدام بحق ترامب

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / LEAH MILLIS
وأضاف المحامي، منوها إلى أن إجراءات التحقيق مستمرة لغاية معرفة المشتركين الآخرين في تنفيذ الجريمة سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب.
وأصدرت محكمة عراقية، اليوم الخميس 7 كانون الثاني/يناير، مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بتهمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، في غارة جوية قرب مطار بغداد الدولي، مطلع العام الماضي.
وقال الخبير القانوني، طارق حرب، في وقت سابق من اليوم، إن قرار القبض بحق الرئيس الأمريكي، ترامب، الصادر من محكمة تحقيق الرصافة في بغداد، إجراء من مستلزمات حسم الدعوة والتحقيق، وأن المحكمة في الدعوة يجب أن تتخذ هذا الإجراء عندما لا يأتي المتهم أمامها".
وكانت لجنة التحقيق في ملابسات اغتيال قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، أصدرت أمس الأربعاء، 16 توصية جديدة بشأن الحادثين. وأوصت اللجنة التي شكلتها وزارة الداخلية العراقية، بإيقاف عمل شركة أمن بريطانية عن العمل في البلاد.
وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني العام الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.