شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار شاحنة تقل بضائع فى معبر نصيب الحدودى مع الأردن جنوب سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المرصد السوري، انفجار شاحنة تقل بضائع في معبر نصيب الحدودي مع الأردن جنوب سوريا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وقبلها ذكرت قناة العربية الحدث، أن القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت الطريق الدولي M4 بالأسلحة الثقيلة في سوريا.

وفى وقت سابق، أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأربعاء، بأن قصفا تركيا بالقذائف على محيط تل تمر بالحسكة شمال شرقى سوريا، أدى إلى تضرر محطة كهرباء تل تمر وخروجها عن الخدمة.