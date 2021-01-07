شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السودانية: توقيع الاتفاق مع واشنطن بشأن إسرائيل ترسيخ للسلام والتعايش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية السودانية، إن توقيع الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إسرائيل ترسيخ للسلام والتعايش، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ووقع السودان، أمس، الأربعاء، رسميا على الانضمام لـ"اتفاقيات أبراهام" مع الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في إطار إقامة علاقات مع إسرائيل. وجاء ذلك خلال زيارة أجراها وفد الحكومة الأمريكية برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوشين، إلى الخرطوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وأعلن مجلس الوزراء السودانى، أن السودان والولايات المتحدة وقعا، اليوم الأربعاء، إعلانا حول السلام والتعايش بين شعوب المنطقة، وقال مجلس الوزراء السودانى، فى بيان، إنه جرى التوقيع بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار زيارة وفد الحكومة الأمريكية برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوشين، على إعلان "اتفاقيات إبراهام"، حيث مثّلَ الجانب السوداني، وزير العدل، الدكتور نصر الدين عبدالباري، فيما وقع عن الجانب الأمريكي وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين.