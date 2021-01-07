شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة المغربية تمدد حالة الطوارئ الصحية لـ 10 فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الحكومة المغربية اليوم الخميس، فى الرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا، إلى 10 فبراير المقبل، وتم اتخاذ هذا القرار من قبل الحكومة المغربية تماشيا الجهود المبذولة لمكافحة تفشي فيروس (كورونا) المستجد، ووافقت الحكومة على مشروع قرار يقضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المملكة المغربية واستمرارها 4 أسابيع إضافية.