الراعي يعرض على عون لقاء الحريري

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت قناة "الجديد"، صباح اليوم الخميس، عن مكتب الإعلام بالرئاسة اللبنانية، أنه لا صحة للمعلومات التي نشرت عن أن اجتماعا كان سيعقد صباح اليوم في بكركي (مقر البطريركية الرومانية) بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، سعد الحريري، برعاية من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.

وأكدت الرئاسة اللبنانية أن هذا العرض قد تقدم به البطريرك الراعي، على رئيس الجمهورية، خلال اجتماعهما، اليوم الخميس، ولم يكن الرئيس عون على علم مسبق به.

وأفادت القناة اللبنانية "الجديد" بأن الغرض من عقد لقاء يجمع عون والحريري، يكمن في إعادة إحياء الديناميكية في الملف الحكومي اللبناني، في حال كانت هناك إشكالية في الاتصال المباشر بينهما.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت السلطات اللبنانية، الإثنين الماضي، إقفال البلاد العام من اليوم الخميس، وحتى أول شهر فبراير/شباط المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأقرت اللجنة الوزارية المخصصة لدرس إقفال البلاد في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا بالإجماع الإقفال الشامل وحظر التجول من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة 5 صباحاً، بحسب موقع "lebanon24"، اللبناني.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، خلال الاجتماع إن "أسرة العناية الفائقة لمعالجة مصابي فيروس كورونا المستجد أصبحت ممتلئة بشكل شبه كامل، وبالتالي البلاد أمام حالة صعبة جداً ونحتاج لإجراءات استثنائية وصارمة وتشدّد بتنفيذ التدابير".