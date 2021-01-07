شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون "الأقصى".. والأوقاف الفلسطينية تدين تدنيس مقام النبى موسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عددا من المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في المكان.

وأشارت إلى أن هذه الاقتحامات تأتي بالتزامن مع دعوات إلى أداء طقوس تلمودية سيقودها الحاخام "الياهو ويبر" وعدد من حاخامات جماعات الهيكل المتطرفة.

من جانب أخر أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية تدنيس مجموعة من المستوطنين مقام النبي موسى جنوب مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، مشددة على ضرورة المحافظة على الأملاك الوقفية الإسلامية، خاصة في هذه المنطقة النائية.