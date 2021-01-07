شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة السعودى يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير الصحة السعودى دكتور توفيق الربيعة، صباح اليوم الخميس، في مركز لقاحات كورونا فى الرياض الجرعة الثانية من لقاح كورونا (كوفيد - 19) وذلك ضمن خطة اللقاحات التي تنفذها وزارة الصحة.

وأعرب الربيعة، حسبما نقلت صحيفة " سبق" السعودية، عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على رعايتهما الكريمة واهتمامهما المتواصل للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين واتخاذ كافة الاحترازات الوقائية لحمايتهم من فيروس كورونا والحد من انتشاره، مثمناً حرصهما على توفير اللقاح الآمن والمعتمد دولياً في وقت قياسي وإتاحته للمواطنين والمقيمين.

وحث الربيعة جميع أفراد المجتمع على التقيد بالتدابير الوقائية والحرص على لبس الكمامة والمبادرة بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا مؤكداً أنه جارٍ العمل حالياً على افتتاح المزيد من مراكز لقاحات كورونا لتشمل كافة مناطق المملكة.

وكان وزير الصحة السعودى أول من تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا في المملكة العربية السعودية، وأكد وزير الصحة السعودي آنذاك، أمان وفعالية اللقاح نظرا لاجتيازه مراحل الاختبار بفعالية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى سرعة التسجيل عبر تطبيق "صحتي" لتنظيم عملية أخذ اللقاح والتي ستتم على ثلاث مراحل بمعدل جرعتين بفاصل زمني ثلاثة أسابيع.

وأشار الوزير السعودي إلى أن حملة التطعيم ستستمر عدة أشهر مع الحرص وعى انتهاء كل مرحلة تطعيم في أسرع وقت، مؤكدا حرص المملكة على توفير الجرعات للجميع.

جدير بالذكر أن حملة التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في السعودية بدأت الخميس17 ديسمبر، بعد يوم من وصول أول شحنة من لقاح شركة فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".