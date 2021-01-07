وزيرة الصحة الفلسطينية: 1251 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة بين الفلسطينيين

القاهرة - سامية سيد - ‬أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الخميس تسجيل 1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 535 إصابة من مجمل الحالات الجديدة.

وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في غرف العناية المكثفة بلغ 107 "منهم 23 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وتفرض الحكومة إغلاقا جزئيا في الضفة الغربية يستمر من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا شاملا يومي الجمعة والسبت وتمنع إقامة حفلات الزفاف وبيوت العزاء.

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 163591، تعافى منها ‭‭‭‭144196 وتوفي 1678.