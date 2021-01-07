الخارجية الإيرانية تعلق على تصريحات محمد بن سلمان بشأن الملف النووي

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2020 / BANDAR AL-JALOUD

طهران - سبوتنيك. ويأتي تصريح خطيب زاده ردا على تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، التي اعتبر فيها أن البرنامج النووي والصاروخي الإيراني يشكل تهديدا للمنطقة.

وقال خطيب زاده، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس "الدولة (السعودية) التي جرت المنطقة إلى هاوية خطيرة بسبب سياساتها التدميرية، وشرائها الأسلحة بشكل مفرط والدعم المالي للمجموعات الإرهابية وكذلك القتل الوحشي للمدنيين في اليمن، لا يحق لها إبداء الرأي حول البرنامج النووي الإيراني السلمي، والقضايا الدفاعية الإيرانية".

وأضاف متحدث الخارجية الإيرانية أن "الاتفاق النووي والتزامات جميع الأطراف (المشاركة في هذا الاتفاق) مسألة واضحة للغاية، ويتسم البرنامج النووي الإيراني بشفافية تامة، وهو مراقب بشكل كامل من قبل وكالة الطاقة الذرية، كما لم يحدث من قبل في التاريخ".