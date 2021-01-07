النيابة العامة السعودية تعلن عن وظائف للرجال والنساء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت النيابة العامة السعودية عن توفر فرص وظيفية للرجال والنساء، على كادر أعضاء النيابة العامة بمسمى "ملازم تحقيق".



ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، يشترط التقدم للوظيفة أن تكون حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة أو ما يعادلها، والأنظمة أو ما يعادلها، وفقا للبيان.

ودعت النيابة الراغبين بالتقديم ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، التسجيل من خلال موقع النيابة العامة خلال الفترة المتاحة من 5 - 9يناير الجاري .