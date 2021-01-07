خبر مقلق من معهد الصحة النرويجي حول فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ذكر معهد الصحة العامة النرويجي أن الإصابات بفيروس كورونا تنتشر على نطاق واسع، حيث سينقل شخص واحد في المتوسط مصاب بالفيروس، العدوى إلى أربعة أشخاص (4ر1) خلال الفترة من 20 ديسمبر، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء.



وقال لين فولد، المدير العام لوزارة الصحة في البيان إن تلك الأرقام تؤكد التطور الذي أثار قلقنا قبل عطلة نهاية الأسبوع، وهذا السبب الذي جعل الحكومة تتخذ إجراءات جديدة يوم الأحد الماضي.

وأضاف "إننا قلقون بشكل خاص من أن زيادة السفر والنشاط الاجتماعي خلال الكريسماس والعام الجديد قد أدى إلى مزيد من العدوى".

وكانت النرويج قد شددت في الثالث من يناير القيود بعد مؤشرات أولية بشأن ارتفاع الإصابات ومنعت أيضا المطاعم والحانات من تقديم الكحول والحد من التجمعات الخاصة خارج المنازل إلى خمسة أشخاص لمدة 14 يوما بشكل مبدئي.