قبل أيام من تركه الحكم... الحوثي يوجه "دعوة أخيرة" إلى ترامب

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الحوثي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "ندعو دونالد ترامب إلى الاعتراف بنتيجة الانتخابات والرحيل السلمي واحترام القانون والدستور ورغبة الشعب الأمريكي في الحرية واختيار من يحكمه".

وأضاف: أن "تجربة فرض من يرفضه الشعب من العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه كما هو الحال مع هادي ومرتزقته، أورثت الدمار والقتل والمجاعة".

​واقتحمت حشود من أنصار الرئيس الأمريكي، أمس الأربعاء، الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونغرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب، ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونغرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو الشرطة الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع، في محاولة لمنع المزيد من أنصار الرئيس المنتهية ولايته من اقتحام مبنى الكونغرس.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".