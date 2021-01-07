شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائري يعتقل عناصر تابعة للمليشيات الإرهابية ويفكك 3 قنابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الجيش الجزائري عنصري دعم للمليشيات الإرهابية بعين الدفلى ودمرت ثلاث قنابل تقليدية الصنع ببومرداس كما حجزت رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

وأضاف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن قوات الجيش بعدد من المحافظات الجزائرية أوقفت 80 مهرباً وحجزت معدات وأغراض موجهة للتهريب.

وأشار المصدر إلى إيقاف حرس الحدود الجزائري 40 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة.