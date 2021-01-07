شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تقرر رفع تعليق صلاة الجماعة والجمعة واستئناف الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت السلطات الموريتانية رفع تعليق صلاة الجماعة والجمعة، وفقا للشروط والضوابط التي تضمنتها رسالة هيئة العلماء الموريتانيين حول الموضوع.

وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء أن وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتانية قالت اليوم إنها قررت رفع التعليق بناء على نتائج اللقاء العلمي التشاوري لهيئة العلماء الموريتانيين، حول إمكانية إقامة صلاة الجمعة والجماعة في الظروف الصحية الحالية.

وجددت الوزارة التذكير بالشروط التي تضمنتها فتوى هيئة العلماء، من بينها نزع أفرشة المساجد، والتزام التعقيم في كل مسجد، واستعمال المصلين للكمامات، واحترام مسافة التباعد، وتخفيف الخطبة، وتخلف أصحاب الأعذار كالمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.

كما قررت الحكومة الموريتانية استئناف الدراسة يوم الاثنين القادم، وفق ما أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة سيدي ولد سالم مع احترام الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا.