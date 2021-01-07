بعد مهلة الـ12 ساعة.. تويتر يهدد ترامب بـ"التجميد"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد مهلة الـ12 ساعة.. تويتر يهدد ترامب بـالتجميد

الخميس 7 يناير 2021

الخليج 365

أعلن موقع تويتر، الخميس، تعليق حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لمدة 12 ساعة.



وهدد تويتر بتجميد حساب ترامب بشكل دائم إذا خالف قواعد النشر على الموقع العالمي.

كما فرضت تويتر قيودا على تغريدة لاحقة لترامب زعم فيها مرة أخرى أنه فاز بالانتخابات.

وحذفت شركتا فيسبوك ويوتيوب، تسجيلا مصورا لترامب الأربعاء واصل فيه الحديث عن أن الانتخابات قد زُورت، بينما طالب المحتجين الذين اقتحموا مبنى الكونجرس بالانصراف.

وقال جاي روزين نائب رئيس فيسبوك للنزاهة، في تغريدة إن شركة التواصل الاجتماعي حذفت الفيديو: "لأننا نعتقد أنه يسهم في زيادة مخاطر العنف الدائر بدلا من أن يقلصها".

وأكدت يوتيوب المملوكة لجوجل أن الفيديو ينتهك سياستها المناهضة للمحتوى الذي يزعم أن "تلاعبا واسع النطاق أو أخطاء قد غيرت نتيجة الانتخابات الأمريكية لعام 2020".

وقيدت تويتر قدرة المستخدمين على إعادة نشر الفيديو "بسبب خطر العنف" بعدما حاول مئات المحتجين إجبار الكونجرس على تغيير خسارة الرئيس للانتخابات لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن.

كان مؤسس موقع "تويتر" جاك دورسي قد ألغى متابعته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته الاجتماعية.

وطبقًا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، توقف المدير التنفيذي لعملاق الشبكة الاجتماعية عن متابعة الرئيس نهاية الأسبوع.

كما ألغى دورسي متابعة إيفانكا ترامب، والرئيس المنتخب جو بايدن، ونائبة الرئيس كامالا هاريس، طبقًا لـ"بيج تك أليرت"، الذي يتابع قادة وادي السليكون عبر "تويتر".

وكان ترامب الشخصية المهيمنة عبر منصة تويتر منذ دخوله البيت الأبيض، مغردًا أكثر من 56 ألف مرة، وجمع 88.5 مليون متابع.

لكن الرئيس خسر 371 ألفًا و57 متابعًا منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب موقع "Factba.se"، الذي يتتبع تغريداته وتصريحاته.

وفي المقابل، حصل بايدن على 2 مليون و549 ألفًا و809 متابعين في نفس الفترة، والآن وصل إجمالي متابعيه إلى 21.6 مليون.