الحكومة اليمنية تتهم "أنصار الله" بقصف أوقع 13 قتيلا وجريحا في تعز

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، إن "الحوثيين قصفوا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة منازل المواطنين في منطقة الحَيمة الواقعة تحت سيطرتهم في مديرية التَعزية شرقي تعز، بعد حصارها بآليات عسكرية وعربات مدرعة ودبابة".

وأضافت أن "القصف العشوائي أسفر عن مقتل 6 أشخاص، بينهم طفل يدعى أنور عبدالفتاح وامرأتان، فيما أصيبت 7 نساء"، وذكرت أن "عناصر الحوثيين داهمت 18 منزلاً في منطقة الحَيمة، وفجرت منزلين، في حين تضررت منازل أخرى جراء القصف".

وتتعرض مناطق وأحياء سكنية في تعز، بين الحين والآخر، إلى قصف يوقع ضحايا، يُحمّل الجيشُ اليمني، جماعةَ "الحوثيين" مسؤوليته.

وتتقاسم القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، السيطرة على مدينة تعز وريفها، وتدور مواجهات متقطعة بين الجانبين في مناطق التماس، تسفر غالباً عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.